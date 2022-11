Messi-mania in Qatar: invasie vloeit voort uit heilige overtuiging dat Argentinië de wereldtitel pakt

ReportageHordes journalisten, oud-teamgenoten, tienduizenden Argentijnse fans en tal van speciale ontvangsten. In Qatar is een heuse Messi-mania ontstaan. Over een invasie die voortvloeit uit een heilige overtuiging dat de beste speler van deze eeuw op zijn vijfde en laatste WK alsnog goud grijpt.