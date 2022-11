Messi na cruciale goal tegen Mexico: ‘We speelden met te veel intensiteit, maar in de tweede helft kalmeerden we’

De druk stond er vol op bij Argentinië na het verlies tegen Saoedi-Arabië en dat was volgens Messi te merken in de eerste helft: „Het was een lastige wedstrijd om de bovenliggende partij te zijn, want Mexico speelde goed. In de eerste helft speelden we met te veel intensiteit en in de tweede helft kalmeerden we en werden we weer onszelf.”

„We mogen nu niet verslappen. We hebben alleen nog maar finales te spelen en die mogen we niet missen. We wisten wat de reacties zouden zijn van de mensen, maar ik denk dat we aan de verwachtingen voldaan hebben. We hebben vandaag gespeeld zoals we moesten spelen. We waren het verplicht om alles te geven”, aldus de superster.

Coach Lionel Scaloni liep na de winst nog geen polonaise: „We wisten dat het een pittige wedstrijd ging worden, want Mexico speelde anders dan ze normaal doen. We hadden al het vermoeden dat ze met vijf verdedigers zouden spelen. Het gevoel dat nu overheerst is blijdschap. We vieren nu feest, maar morgen moeten we ons weer voorbereiden op de volgende wedstrijd. De blijdschap duurt maar kort en je moet goede balans vinden.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Ploeggenoot prijst Messi

De teamgenoten van Messi waren vanzelfsprekend erg blij en complimenteerden hun aanvoerder. Volgens doelman Emiliano Martinez was er geen echte paniek bij het team na de nederlaag, omdat ze Messi hebben: „We wisten dat we eruit zouden liggen als we verloren. Ze hebben er een lastige partij van gemaakt, maar als je nummer 10 in je team hebt, is het altijd makkelijker. We hebben nooit getwijfeld, maar het waren zware dagen voor ons. Vandaag hebben we laten zien dat we meer kunnen.”

Angel Di Maria was vooral blij voor alle Argentijnen: „Vandaag hebben we veel blijdschap kunnen geven aan de mensen, aan onszelf en onze families. We blijven vechten, zoals we altijd doen en we willen alles geven. Vandaag ging het gelukkig goed en dat zorgt voor rust.”

„Ik denk dat er de eerste wedstrijd geen druk was en het ging niet zoals we verwacht hadden. Vandaag speelden we een grootse wedstrijd tegen een grote rivaal. We wisten dat het geen makkelijke wedstrijd zou worden en dat we niet met veel doelpunten verschil zouden winnen”, aldus de vleugelspeler.

Voor doelpuntenmaker Fernandez kwam vandaag een jarenlange wens uit: „Ik droomde er als kleine jongen altijd van om in dit shirt te spelen en vandaag heb ik de droom verwerkelijkt door een goal te maken op het WK. Deze goal is met geen enkele andere te vergelijken. Ik ben erg gelukkig met de overwinning. Deze groep verdiende dat. Deze winst is voor alle Argentijnen die ons aangemoedigd hebben in het stadion en thuis. Deze groep spelers gaat Argentinië op de best mogelijke manier vertegenwoordigen.”

WK VOETBAL Nieuws Speelschema Uitslagen Video & Podcast Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Check hier alles over het WK voetbal in Qatar, met het laatste nieuws en het speelschema van Oranje, het speelschema, de premiumverhalen, columns, video’s en podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.