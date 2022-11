Mohammed Kudus spreekt over Ajax, het WK en zichzelf: ‘Neymar is niet beter dan ik’

Mohammed Kudus is vol vertrouwen voor het WK met Ghana. De speler van Ajax speelt donderdag om 17.00 uur de eerste wedstrijd tegen het Portugal van Cristiano Ronaldo en de Ghanees laat in aanloop naar de WK-start enkele opvallende quotes optekenen, quotes waarvan hij inmiddels zelf zegt dat ze niet kloppen.

In gesprek met The Guardian blikt Kudus terug op zijn duels met Neymar in september toen Ghana en Brazilië in Le Havre een vriendschappelijke wedstrijd speelden. Het tweetal lag constant met elkaar in de clinch. ,,Hij verdedigde zijn land en ik mijn land. Ik was niet van plan me door hem te laten duwen", aldus Kudus, die niet wil zeggen dat Neymar beter is dan hij.

,,Neymar is niet beter dan ik, hij is alleen een speler met meer status. Wat hem vooralsnog beter maakt, is dat hij meer heeft bereikt. Maar ik kom er snel aan", zo belooft hij. Een nieuw duel met het Brazilië van Neymar zou Kudus wel zien zitten: ,,We kunnen elkaar weer ontmoeten. Neymar en ik, deel twee, ik weet zeker dat hij dat ook leuk zou vinden", aldus de speler van Ajax.

Niet lang na het verschijnen van het interview liet Kudus opvallend van zich horen op social media. ,,Mijn familie en cultuur hebben me geleerd anderen te respecteren. Neymar en andere legendes hebben me geïnspireerd om te dromen, net als Neymar wil ik de volgende generatie inspireren. Dus The Guardian, wat is jullie doel? Alle focus op morgen, fake news", zo schreef de Ghanees op Twitter.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Ajax

In hetzelfde gesprek gaat Kudus ook in op het feit dat hij Ajax wilde verruilen voor Everton. Hij stopte zelfs met trainen bij de Amsterdammers om een transfer te forceren. ,,Voor mij was het een simpele zaak. De enige manier waarop je je kunt ontwikkelen, is door minuten te maken op het veld", zegt Kudus daarover.

,,Als ik in een fase zit en ik voel dat ik me op dat moment niet ontwikkel, dan moet ik het ergens anders proberen. Ik dacht dat Everton een goed project voor mij was. Waarom niet? Het is niet zo dat dit mijn eerste seizoen bij Ajax is, het is mijn derde seizoen al. Dus als ik niet de vooruitgang zie waarnaar ik op zoek ben, waarom zou ik dan niet iets anders proberen?”

Over de kansen van Ghana op het WK? ,,Laten we niet te veel praten. We gaan het laten zien.”

WK VOETBAL Nieuws Speelschema Uitslagen Video & Podcast Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Check hier alles over het WK voetbal in Qatar, met het laatste nieuws en het speelschema van Oranje, het speelschema, de premiumverhalen, columns, video’s en podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.