Nederland en Marokko zijn de ‘lelijke eendjes’ onder de kwartfinalisten, maar wél zeer effectief

Dit toernooi kent één overduidelijke passkoning: Rodri. Hij verstuurde dit WK 682 aangekomen passes. Op gepaste afstand volgt landgenoot Aymeric Laporte met 436. Het gat van Rodri naar de eerste niet Spanjaard in deze lijst is maar liefst 301 (!) passes (John Stones). De dribbelkoning luistert naar de naam Jamal Musiala. Met een wedstrijd minder staat de 19-jarige Duister op achttien geslaagde dribbels, tegenover de dertien van Mbappé en de tien van Lionel Messi.

Nederlanders blinken individueel uit

Nederland en Marokko bungelen onderaan dit WK

In gemiddeld balbezit vinden we Nederland met 52% pas terug op de veertiende plek. Van alle nog actieve landen had alleen Marokko minder balbezit (33%). Dat patroon zien we vaker terug. Op Marokko na had Nederland ook de minste schoten (38) en de minste schoten op doel (14) van de kwartfinalisten. Alleen de Marokkanen (78%) hadden een lager nauwkeurigheidspercentage in de passing dan Nederland (84%).