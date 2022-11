Nederland voetbalt dus de frietpannen en pizzakoeriers draaien overuren: ‘Het is drama’

LIVE WK voetbal | Van Gaal wijzigt elftal op drie plekken, fans Oranje en Ecuador vieren feest in Qatar

Het kostte het Nederlands elftal de nodige moeite, maar uiteindelijk rekende Oranje maandag af met Senegal. Ook Ecuador begon in groep A het WK met een zege, zij waren met 2-0 te sterk voor gastland Qatar. Wie grijpt de koppositie in de poule? Je volgt alles rond Nederland - Ecuador op de voet in ons liveblog. De wedstrijd begint vanmiddag om 17.00 uur.

15:49