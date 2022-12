Niet Cody Gakpo, maar Richarlison maakt het mooiste doelpunt van het WK in Qatar

Ook Cody Gakpo was één van de genomineerden met zijn doelpunt tegen Ecuador. De aanvaller van PSV schoot Oranje in het tweede groepsduel al vroeg met een hard afstandsschot op een 1-0-voorsprong.

Richarlison is de eerste Braziliaanse winnaar van de award die sinds 2006 wordt uitgereikt. De Braziliaan ontving de meeste stemmen van het publiek en is de opvolger van de Fransman Benjamin Pavard, die in 2018 de prijs won.