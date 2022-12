Nordin Amrabat (35) nog altijd beschikbaar voor het Marokko van broertje Sofyan: ‘Maar als ik geen speler ben, ben ik fan’

Cruciale strafschop­mis­ser bittere pil voor Harry Kane: ‘Zal hiermee moeten leven’

Tot twee keer toe kreeg Engeland een strafschop in de kwartfinale van het WK tegen Frankrijk (1-2). Beide keren ging aanvoerder Harry Kane achter de bal staan, met wisselend resultaat. Zijn misser in de 84ste minuut kostte The Three Lions de kans op een verlenging en een plek bij de laatste vier. ,,Dit is iets waarmee ik zal moeten leven.”

11 december