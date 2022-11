Onmachtig Oranje ontsnapt en houdt punt over aan vechtwedstrijd tegen Ecuador

In een bij vlagen hemeltergende wedstrijd sleepte het Nederlands elftal met moeite een gelijkspel binnen tegen Ecuador: 1-1. De groepswinst is nog steeds binnen handbereik, maar het veldspel geeft ernstig te denken. Alles moet beter bij Oranje.

Met de ogen dof stapte het Nederlands elftal van het veld in Doha, vrijdagavond, na een 1-1 gelijkspel tegen een sterker Ecuador. Het applaus en gezang klonk slechts aan de overkant, waar de Zuid-Amerikaanse ploeg niet alleen veel meer fans bij zich had, maar zich bovenal de morele winnaar mocht noemen.

Oranje moet komende dinsdag mogelijk met overtuigende cijfers van thuisland Qatar winnen om zich te verzekeren van de groepswinst: normaal gesproken bepalend voor de verdere route door het toernooi.

Volledig scherm Cody Gakpo. © AFP Maar bovenal het veldspel deed pijn aan de ogen. Een beeld dat deels deed terugdenken aan de twee vorige WK’s van Oranje, toen het spel in de groepsduels - de 5-1 tegen Spanje in Brazilië uitgezonderd - vaak al net zo stroef en stroperig was. Maar wel met één cruciaal verschil.



Waar het Nederlands elftal destijds de buitengewone, aanvallende kwaliteiten had om moeizame wedstrijden te beslissen, moet dit Oranje het bovenal van team- en veldspel hebben. Juist daarin slaagt het geen moment, tegen twee toch tamelijk modale tegenstanders in de poule.

,,Een slechte ouverture’’, vond ook bondscoach Louis van Gaal. ,,Ecuador was feller, bij ons was het in balbezit opnieuw ondermaats.’’ Binnen zijn zogenoemde ‘1-3-4-1-2’-systeem hoopte Van Gaal een dynamisch en dominant team te creëren, dat voortdurend druk zet op de bal. Maar waar dat in de aanloop naar het WK nog heel aardig lukte, komt daar in Qatar vooralsnog amper iets van terecht. Sterker: met dezelfde speelwijze was Ecuador op vrijwel alle vlakken de betere ploeg.

De tegenstander heerste op het middenveld, het speelde in een veel hoger tempo dan Oranje en het pompte méér energie in de wedstrijd. Aanvallend was Nederland volstrekt machteloos, mede doordat ook de twee vleugelbacks Daley Blind en Denzel Dumfries geen moment in hun spel kwamen.

Kies hier jouw man van de wedstrijd. Voor de optimale ervaring op je mobiel, klik hier. Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

En dat terwijl Nederland nog zo veelbelovend aan de wedstrijd begon, geholpen door een heerlijke bevlieging van Cody Gakpo na amper vijf minuten. Davy Klaassen pikte een verdwaalde bal op en legde klaar, Gakpo haalde technisch knap uit met links, hard en hoog: 1-0.

Het had het startsein moeten zijn voor een comfortabele eerste helft, juist na de zo moeizame vertoning van maandag tegen Senegal, maar het tegenovergestelde gebeurde. Ecuador trok het initiatief vrijwel meteen naar zich toe, uitstekend spelend, het Nederlands elftal voortdurend naar achteren dwingend.

Regelmatig dreigend

Met name over de linkerkant bleken de Zuid-Amerikanen regelmatig dreigend, leidend tot een serie van hachelijke momenten. Dat Oranje overeind bleef, was vooral te danken aan zijn defensieve kwaliteiten achterin, maar niet veel meer dan dat.

Op slag van rust ontsnapte Nederland nog aan de gelijkmaker, toen Ecuador-middenvelder Jackson Porozo buitenspel stond bij een goal van Pervis Estupiñan, pal voor de neus van keeper Andries Noppert.

Een terechte beslissing, maar het deed weinig af aan het beeld van een beroerde eerste helft. Na rust veranderde dat niet bepaald, integendeel. Opnieuw toonde Ecuador zich agressiever, druk zettend op Oranje, en alsnog leidend tot de gelijkmaker.

WK VOETBAL Nieuws Speelschema Uitslagen Video & Podcast Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Een matige uittrap van Noppert leidde tot onrust, waarna Timber zich onder druk van Ecuador liet aftroeven. Een paar tellen later lag de bal in het doel, na een schot van opnieuw Estupiñan, de rebound binnengetikt door sterspeler Valencia: 1-1.

En ook daarna bleef Oranje worstelen. Voorin oogde het spel lange tijd machteloos, ook met invaller Memphis Depay in de spits. Defensief wankelde Nederland geregeld, met een snoeihard schot van Gonzalo Plata op de lat als meest tastbare bewijs. In het laatste half uur richtte het Nederlands elftal zich enigszins op, althans met ietsje meer initiatief aan de bal.

Tot kansen of doelgevaar leidde het nauwelijks. Alleszeggend: slechts twee keer schoot Oranje op doel, over de volle negentig minuten. Het resultaat geeft nog weinig reden tot paniek, maar wat overblijft is het gevoel dat alles beter moet. Véél beter.

Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een debat willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Check hier alles over het WK voetbal in Qatar, met het laatste nieuws en het speelschema van Oranje, het speelschema, de premiumverhalen, columns, video’s en podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.