Ook Engeland en Wales zien af van protest tegen FIFA: ‘Misschien dat we later wel nog iets doen’

,,We waren niet blij dat we de band niet konden dragen”, voegde Wales-sterspeler Gareth Bale toe. ,,Ik weet dat mensen zeiden dat ik hem ondanks de aangekondigde sanctie had moeten dragen, maar dan zou ik na 25 minuten uit het veld zijn gestuurd. We zijn hier om te voetballen.” Bale kreeg tegen de Verenigde Staten (1-1) al vroeg een gele kaart.

Southgate is bang om de actie van Duitsland of de door het Australische team opgenomen ‘briljante’video met kritiek te moeten overtreffen. ,,En dan kunnen we een fout maken, waardoor de boodschap verkeerd valt. Misschien dat we later wel nog iets doen, maar dan moet de timing goed zijn. Nu focussen we ons op de wedstrijd.”