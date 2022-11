Opnieuw enorme stunt op WK: Japan knokt zich terug van achterstand en verslaat Duitsland

Duitsland was het eerste grote Europese voetballand dat in Qatar serieus van zich afbeet richting de FIFA en de organisatie. Eerst kwamen de spelers van de viervoudig wereldkampioen het stadion binnen met regenboogtinten op de presentatiepakken, daarna hielden ze bij de teamfoto allemaal de hand voor de mond. Het was een signaal naar de FIFA, die eerder een veto uitsprak over het dragen van de One Love-aanvoerdersband. Ook doelman Manuel Neuer zag er vanaf. Wel hadden sommige spelers voetbalschoenen aan met regenboogstrepen op de punt.

Weer geen eerherstel

De wedstrijd die daarna volgde leverde heel wat minder positieve gespreksstof op in eigen land. Opnieuw ging Duitsland af bij de start op het WK. De ploeg, die voor rust oppermachtig was, gaf het in in de tweede helft helemaal weg, waardoor het nu alweer crisis is in het land dat juist zo snakt naar eerherstel.



In Rusland vier jaar geleden beleefde Duitsland een historische afgang door de poulefase niet eens door te komen. Op het EK in Engeland sneuvelde de ploeg al in de achtste finales en van de laatste acht wedstrijden won de ploeg er maar twee. En nu na één duel zit de druk er alweer vol op na het onverwachte verlies tegen Japan.

Thomas Müller in de basis

Teamchef Hansi Flick koos bij de start van zijn eerste grote toernooi voor Kai Havertz in de punt van de aanval met de net van een blessure herstelde Thomas Müller achter hem. Voor de 33-jarige Müller, die door Joachim Löw werd afgedankt maar door Flick al snel weer in genade werd aangenomen, is dit toernooi alweer zijn vierde WK.



Duitsland - met de 19-jarige Jamal Musiala als het attractieve middelpunt - had lange tijd weinig te duchten van het veel te afwachtende Japan waar Ko Itakura (ex-FC Groningen) en Maya Yoshida (oud-VVV-Venlo) een basisplaats hadden. Oud-PSV’er Ritsu Doan begon op de bank.

Duitsland had het initiatief, maar de ploeg had na 32 minuten een makkelijk gegeven strafschop nodig om de ban te breken. Na een onhandige actie van de Japanse doelman Shuichi Gonda op David Raum mocht Ilkay Gündogan vanaf elf meter aanleggen: 1-0.



Japan verliet na rust eindelijk de defensieve stellingen, gooide het systeem om en dat kwam de wedstrijd ten goede. Duitsland had de tweede treffer moeten maken, de ploeg deed dat niet en dat bleef niet zonder gevolgen tegen de steeds vaker aandringende Japanners. Met een geweldige redding kon Neuer eerst nog de gelijkmaker voorkomen, maar een kwartier voor tijd tikte hij na een save de bal voor de voeten van de net ingevallen Doan: 1-1.

Het werd nog erger voor de Duitsers. Zeven minuten voor tijd schoot een andere invaller, de bij Bochem spelende Takuma Asano de bal van dichtbij keihard langs Neuer: 1-2. Duitsland drong in de bloedstollende slotfase aan, maar het ene punt kwam er niet. Daarmee was de tweede sensatie op het WK een feit en zit een tweede wereldmacht na één duel volop in de problemen.

