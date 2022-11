Oranje komt tegen Ecuador niet met statement: ‘Wij laten ons doel niet verpesten door acties van FIFA’

,,Nee", reageerde Van Gaal duidelijk op de vraag of Nederland net zoiets gaat doen als het hand-voor-de-mond-moment van de Duitsers. ,,We hebben een punt achter de politieke kwestie gezet na afgelopen donderdag, toen we getraind hebben met de arbeidsmigranten. Wij gaan het doel, wereldkampioen worden, niet laten verpesten door de acties van FIFA of welke organisatie dan ook.”

‘Een mooie uiting’

,,Tuurlijk denk je er als groep aan om dat ook te doen”, zei Davy Klaassen eerder deze week. ,,Ik vond het een mooie uiting in het OneLove0statement dat wij met zeven landen hier uitdragen. Als wij iets doen moet het op een goede en pakkende manier. Wat de Duitsers deden was een originele manier om een steentje bij te dragen. We hebben de knoop nog niet doorgehakt. Er was een bespreking, dus we konden het er ook niet uitgebreid over hebben. Maar we vonden het een mooie uiting.”