Oranje ontspant in Qatar met vrolijke familiedag na WK-winst op Senegal

In 2014 deed Louis van Gaal dat niet anders, destijds vaak in het spelershotel aan het strand van Rio de Janeiro. Ook toen greep de bondscoach ieder moment aan om de deuren van Oranje open te zetten voor familie en vrienden van de spelers, soms zelfs nog op de wedstrijddag.

Het is een manier om wat balans te bieden op een lang en zwaar toernooi, deze keer veelal in het streng beveiligde St Regis-spelershotel van het Nederlands elftal. De spelers zitten vrijwel consequent binnen die muren, in het beste geval vijf weken lang.

En dus wemelde het vanmorgen van de kinderen, vrouwen en vrienden aan de rand van het trainingsveld in Doha. Memphis Depay begroette uitbundig een vriendengroep en zijn moeder. Bondscoach Van Gaal zelf had een olijk, uitbundig onderonsje met de familie van Frenkie de Jong en diens vriendin Micky. Verderop was aanvoerder Virgil van Dijk aan het voetballen met zijn kinderen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Het gaf een relaxed en familiair beeld, de ochtend na de belangrijke 2-0 zege op Senegal. Truus deelde uitgebreid handjes uit aan spelers, spelersvrouwen en andere bekenden. Peuters en kleuters dwarrelden onbezorgd rond. Oud-international Wesley Sneijder kwam ook nog even kijken, net als Qatar-ambassadeur en analist Ronald de Boer. De camera’s van de nationale en internationale pers legden het allemaal dankbaar vast.

Niet iedere speler had al familie over vanuit Nederland. Keeper en knuffelheld Andries Noppert stelde eerder al dat het niet in zijn budget paste: wekenlang familie over laten komen naar het peperdure Qatar. Andere familieleden van spelers komen soms later pas, voor een kortere periode.

Tijd om te trainen was er dinsdag ook. De spelers die tegen Senegal niet aan de aftrap stonden, werkten zich voluit in het zweet. Van Gaal was weer als vanouds dwingend, bedoeld om al zijn spelers fit en op scherp te houden, zeker ook kort na wedstrijden. De training werd afgesloten met een felle partij tussen de reserves, met spits Wout Weghorst weer bloedfanatiek zoals bijna altijd bij dit soort sessies.

Ondertussen ontspande de basisploeg op hometrainers in de schaduw. Vanaf morgen pakt Oranje zijn voorbereiding weer op richting het duel met Ecuador, komende vrijdag.

Volledig scherm Virgil van Dijk dolt met Andries Noppert. © AFP

