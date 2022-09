Oranje's WK-tegenstanders Senegal, Ecuador en Qatar spelen gelijk in oefeninterlands

Alle tegenstanders van het Nederlands elftal in de groepsfase van het WK hebben dinsdag hun oefeninterland gelijkgespeeld. Qatar, eind dit jaar gastland van de mondiale eindronde, hield Chili in Wenen op 2-2. In de slotfase miste Alexis Sánchez een strafschop namens de Chilenen, die zich niet wisten te plaatsen voor het WK.

Senegal speelde elders in Oostenrijk met 1-1 gelijk tegen Iran. Via een eigen doelpunt kwam de kampioen van Afrika kort na rust op voorsprong, maar Senegal gaf die voorsprong al snel weer uit handen. Iran, het land van Feyenoord-aanvaller Alireza Jahanbakhsh, doet ook mee aan het WK.

Ecuador speelde in Düsseldorf met 0-0 gelijk tegen Japan. De ingevallen Enner Valencia kreeg in de slotfase een uitgelezen mogelijkheid om Ecuador vanaf 11 meter naar de winst te schieten, maar zijn strafschop werd gestopt door de Japanse keeper.

Het Nederlands elftal, dat de afgelopen dagen in de Nations League won bij Polen (0-2) en van België (1-0), begint het WK op 21 november tegen Senegal. Vier dagen later neemt de ploeg van bondscoach Louis van Gaal het op tegen Ecuador en op 29 november is Qatar de laatste tegenstander in groep A. Qatar en Ecuador spelen op 20 november de openingswedstrijd van het WK.

Andere oefenduels

Er waren nog meer oefeninterlands vanavond. Brazilië won in Parijs van Tunesië in hun laatste oefeninterland voor het WK op overtuigende wijze. De vijfvoudig wereldkampioen zegevierde in het Parc des Princes met 5-1.

Bij rust stond de ploeg van bondscoach Tite al met 4-1 voor via doelpunten van Raphinha (twee), Richarlison en een strafschop van Neymar. In de tweede helft scoorde alleen invaller Pedro nog. Oud-Ajacied Antony, voor bijna 100 miljoen euro verkocht aan Manchester United, viel na rust ook in bij de Seleção. Tunesië speelde ruim een helft met tien man, na een rode kaart voor verdediger Dylan Bronn.

Uruguay won in de Slowaakse hoofdstad Bratislava met 2-0 van Canada, via doelpunten van Nicolás De La Cruz en Darwin Nuñez.