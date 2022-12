Oranje traint met complete groep, Ángel Di María groot vraagteken bij Argentinië

Stefan de Vrij deed ook de gehele warming-up mee. De verdediger van Internazionale kwam dit WK nog niet in actie en miste de afgelopen weken al enkele trainingen vanwege lichte klachten. Het is onduidelijk of De Vrij na de warming-up aansloot bij de groep of dat hij individueel verder trainde. De oefensessie was alleen het eerste kwartier openbaar. Datzelfde gold voor Argentinië, dat iets verderop op hetzelfde tijdstip trainde.