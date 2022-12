Oranje wacht 'uitwedstrijd'; Argentijnen verkochten desnoods auto’s en huizen om erbij te zijn

Spelers Marokko geven Abdelhak Nouri prachtig eerbetoon na zege op Spanje

De selectie van Marokko heeft na de historische zege op Spanje in de achtste finales van het WK een prachtig eerbetoon gebracht aan Abdelhak Nouri. Op beelden is te zien hoe de selectie in de kleedkamer een shirtje met rugnummer 34 omhoog houdt en de naam van het voormalige toptalent scandeert.

7:41