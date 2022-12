Panenka | ‘Lionel Messi zoekt ruzie met Louis van Gaal’

Langstzit­ten­de Braziliaan­se bondscoach Tite (61) stapt op na uitschake­ling

De Braziliaanse bondscoach Tite heeft na de deceptie tegen Kroatië bevestigd dat hij terugtreedt. De 61-jarige trainer kondigde ruim anderhalf jaar geleden al aan dat hij na het WK zou stoppen en de uitschakeling in de kwartfinales heeft zijn vertrek bespoedigt. Tite trad in 2016 aan en was de langstzittende bondscoach van de Selecão.

9 december