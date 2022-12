Panenka | ‘Oranje staat in de kwartfinale, we mogen toch wel een beetje blij zijn?’

De Nederland­se jaren van bondscoach Oran­je-tegenstan­der VS: ‘Hij lag op zijn kamer te rusten’

Gregg Berhalter, de bondscoach van de Amerikanen, maakte in de jaren 90 al indruk bij FC Zwolle, Sparta en Cambuur. Een kuitenbijter met lange blonde haren bracht de Amerikaanse sportmentaliteit naar Nederland. ,,Op trainingskamp in het buitenland was de rest aan het kijken of er nog iets te doen was, maar lag hij op zijn kamer te rusten.”

