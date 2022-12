Portugese bondscoach over gesprek met bankzitter Ronaldo: ‘Hij vroeg of ik dat echt een goed idee vond’

Ook in aanloop naar het duel met Marokko in de kwartfinale van het WK in Qatar kreeg de Portugese bondscoach Fernando Santos weer de nodige vragen over Cristiano Ronaldo. De clubloze superster heeft de gemoederen de afgelopen week flink bezig gehouden.

Santos haalde Ronaldo, tot onvrede van de topscorer, tegen Zuid-Korea vroegtijdig naar de kant en liet hem tegen Zwitserland zelfs op de bank beginnen. ,,Ik vroeg hem op de wedstrijddag na de lunch om naar mijn kantoor te komen", aldus de bondscoach. ,,Natuurlijk was Cristiano er niet blij mee, want hij is altijd basisspeler geweest. Hij zei tegen mij: ‘denk je echt dat dat een goed idee is?'. Maar we hebben een normaal gesprek gevoerd waarin ik mijn redenen vertelde en natuurlijk accepteerde hij die. Elke speler die niet speelt, is niet gelukkig. Wij coaches moeten ermee dealen.”

Portugese media schreven gisteren nog dat Ronaldo na het gesprek gedreigd had naar huis te gaan. ,,Ik denk dat het nu de hoogste tijd is om Ronaldo met rust te laten", aldus Santos. ,,Hij heeft mij nooit verteld dat hij de nationale ploeg wilde verlaten en ik denk dat we moeten stoppen met het hier over hebben. Laten we stoppen met deze polemiek.”

Poll De winnaar van Marokko - Portugal wordt: Marokko

Portugal De winnaar van Marokko - Portugal wordt: Marokko (32%)

Portugal (68%)

Santos is onder in de indruk van tegenstander Marokko: ,,Het is een erg sterk team. Ze zijn extreem goed georganiseerd en hebben spelers van Chelsea, PSG en Bayern München. Wij zullen met oplossingen moeten komen en dat zal niet makkelijk zijn. Mijn spelers weten wat de tegenstander te bieden heeft en hoe competent ze zijn. We zullen zonder angst en met overtuiging moeten spelen. Als we dat doen, weet ik zeker dat we winnen. Maar ik denk dat de manager van Marokko hetzelfde denkt.”

Over de opstelling voor het duel van morgen (16.00 uur) deed Santos nog geen duidelijke uitspraken. Uit een poll op de site van de Portugese sportkrant A Bola kwam overduidelijk naar voren dat de vervanger van Ronaldo tegen Zwitserland harten heeft veroverd. Gonçalo Ramos scoorde drie keer in de 6-1 zege en 93% van de stemmers wil dat hij zijn basisplaats behoudt.

,,We hebben respect voor Portugal", zei de Marokkaanse bondscoach Walid Regragui op zijn persconferentie. ,,Ze hebben geweldige aanvallers. Maar ze weten ook dat wij een lastige tegenstander zijn. We zijn eraan gewend tegen sterke tegenstanders te spelen. We hebben een plannen en zullen proberen te verrassen. Maar we moeten ons focussen op onszelf.” ,,Ik ben trots op mijn team en het land. Er hangt een heel positieve sfeer en iedereen doet alsof hij bij dezelfde familie hoort. Afrika staat achter ons en de Arabische wereld ook. Dat is heel belangrijk, maar we spelen vooral voor Marokko.”

Check hier alles over het WK voetbal in Qatar, met het laatste nieuws en het speelschema van Oranje, het speelschema, de premiumverhalen, columns, video’s en podcasts.

