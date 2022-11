Protesterende Duitsers na echec tegen Japan opnieuw met hand voor de mond: dit keer uit schaamte

Het had zo’n mooie dag voor het Duitse voetbal moeten worden. Op vele plekken in de wereld oogstten de spelers alle lof voor de krachtige boodschap, die ze afgaven voor de wedstrijd. Eerst kwamen de spelers het stadion binnenlopen met regenboogtinten op de presentatiepakken, daarna hielden ze bij de teamfoto allemaal de hand voor de mond. Wie goed keek zag op de voetbalschoenen ook nog de kleuren van de regenboog. Eindelijk was daar een grote voetbalmacht, die het gezag van de FIFA en de organisatie durfde te tarten, zo viel te lezen en te horen.

Oranje-international Davy Klaassen is positief over het statement van Duitsland:

Maar wat bleef er in het thuisland zelf over van al die goede bedoelingen buiten de lijnen, toen zich vervolgens in het veld het sportieve debacle voltrok tegen Japan? In Rusland vier jaar geleden beleefde Duitsland een historische afgang door de poulefase niet eens door te komen. Dat was eens en nooit meer, zo dacht iedereen. Maar het WK in Qatar is nog maar één duel onderweg, of de Duitsers staan alweer te wankelen op de benen.

Bijna een uur lang was er woensdagmiddag onder de regie van de 19-jarige smaakmaker Jamal Musiala niets aan de hand tegen het veel te defensieve Japan. Maar uitgerekend twee invallers die in de Bundesliga spelen, zetten de wedstrijd in het laatste kwartier helemaal op de kop. Van 1-0 voor Duitsland met uitzicht op meer, werd het zomaar 1-2. Zondag wacht voor Duitsland de kraker in de poule tegen Spanje en bij een nederlaag zit het WK voor één van de outsiders er dan al op.

Niets aan de hand

Hoe had Duitsland dit zo weg kunnen geven? De ploeg sprankelde niet, maar domineerde wel lange tijd tegen het defensieve Japan waar Ko Itakura (ex-FC Groningen) en Maya Yoshida (oud-VVV-Venlo) een basisplaats hadden. Oud-FC Groningen en PSV-speler Ritsu Doan begon op de bank.

Nadat Ilkay Gündogan in de 32ste minuut Duitsland via een strafschop op 1-0 had gezet leek dit het zoveelste niemendalletje in de poulefase te worden. Duitsland heerste en kreeg na rust ook volop kansen om de wedstrijd te beslissen, maar toen dat niet gebeurde, gooide Japan het systeem om, en verliet het de loopgraven om zelf ook ten strijde te strekken.

Het was opvallend om te zien dat de kwetsbare laatste linie van Duitsland meteen in de war raakte van die Japanse geestdrift. De net ingevallen Doan tikte een kwartier voor tijd de gelijkmaker binnen, en die treffer voelde je aankomen. Zeven minuten voor tijd maakte een goede bekende van de Duitsers - de bij Bochum spelende Takuma Asano - de sensatie compleet door de 1-2 binnen te schieten.

Net als de Argentijnen een dag eerder stonden ook de Duitsers er verbouwereerd bij. Weer was daar een wending die niemand zag aankomen en weer gebeurde het in de tweede helft, dat een favoriet ineenstortte. Duitsland is in shock. Na de blamage in Rusland en de vroegtijdige uitschakeling in de achtste finales op het EK in Engeland snakt het land naar eerherstel, maar in plaats daarvan moet de natie vrezen voor een derde deceptie op rij. De hand op de monden voor de wedstrijd, kreeg daarmee opeens onbedoeld ook nog een andere betekenis.

Hansi Flick: ‘Onvoorstelbaar slechte start’

Hansi Flick voelt na de verrassende nederlaag meteen grote druk voor de volgende wedstrijd tegen Spanje. ,,Het is een onvoorstelbaar slechte start van ons, een enorme teleurstelling”, zei de bondscoach van de Duitsers.

Flick wilde geen vergelijkingen maken met het WK in Rusland, waar Duitsland ook begon met een nederlaag tegen Mexico. ,,Ik was er in 2018 niet bij. Dat interesseert me niet. Ik kijk vooruit. We moeten tegen Spanje onze kansen benutten om in de volgende ronde te komen. We hebben daar de kwaliteit voor. We staan onder druk. Dat hebben we aan onszelf te wijten. We moeten nu karakter tonen.”

