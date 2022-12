Raheem Sterling keert na overval thuis terug bij Engelse WK-selectie in Qatar

,,De aanvaller van de Three Lions heeft het kamp tijdelijk verlaten vanwege familie-omstandigheden en naar verwachting keert hij vrijdag terug bij de ploeg in Al Wakrah”, meldde de Engelse voetbalbond. Engeland neemt het zaterdagavond om 20.00 uur op tegen regerend wereldkampioen Frankrijk.

Bondscoach Gareth Southgate liet eerder optekenen dat het nog onduidelijk was of Sterling weer bij de selectie zou aansluiten. Sterling kwam 81 keer uit voor het Engelse elftal en scoorde op dit WK in de eerste wedstrijd tegen Iran. Ook in de tweede wedstrijd tegen de Verenigde Staten deed de 27-jarige voetballer mee, tegen Wales zat hij op de bank.

Volgens Engelse media waren gewapende personen in de nacht van zaterdag op zondag binnengedrongen in het huis van Sterling, terwijl zijn gezin thuis was. Aanvoerder Harry Kane wenste zijn ploeggenoot veel sterkte en hoopte dat hij hem snel weer terugziet. ,,Het is nooit makkelijk als je ziet dat een teamgenoot en vriend met zoiets moet omgaan. We moeten het afwachten. Ik ben er zeker van dat Raheem met de coach zal overleggen en de best mogelijke beslissing zal nemen voor hem en zijn familie.”