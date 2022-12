Recordfenomeen Kylian Mbappé, de nieuwe voetbalkoning met duizelingwekkende cijfers

Engeland heeft Sterling terug voor duel met ‘grootste uitdaging’ Frankrijk

De Engelse bondscoach Gareth Southgate vindt dat zijn elftal op het WK in Qatar voor de ultieme uitdaging staat. Engeland neemt het zaterdagavond in de kwartfinales op tegen titelverdediger Frankrijk, dat met Kylian Mbappé over de topscorer van het toernooi beschikt.

