‘Slechtste Australische team ooit’ gelooft in nóg grotere stunt op WK in Qatar

De Socceroos zetten Australië in vuur en vlam. Dat het land zich heeft geplaatst voor de tweede ronde van het WK in Qatar is een daverende stunt, waar niemand van tevoren rekening mee had gehouden. ,,Het was al een verrassing dat we ons kwalificeerden.”