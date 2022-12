Spanje en Japan gaven spelers de regie bij mislukte penaltyserie: ‘Na vijf seconden stak nog niemand zijn hand op’

Interview Frenkie de Jong kijkt uit naar confronta­tie met Lionel Messi: 'Hij krijgt al vijftien jaar speciale aandacht, maar maakt altijd het verschil’

Natuurlijk, er is maar één Lionel Messi. Maar met een beetje fantasie is Frenkie de Jong onze Messi, de man om wie Oranje draait. Juist in de kwartfinale tegen de Argentijnen in het imposante Lusail.

9:20