Spanje komt met de schrik vrij na knotsgekke avond in groep E, Japan kroont zich tot groepswinnaar

Japan-Spanje naderde zijn einde al, toen bondscoach Luis Enrique van de Spanjaarden zijn keel nog maar eens schor schreeuwde langs de lijn. Voorafgaand aan het duel had de fijnbesnaarde middenvelder van weleer verkondigd dat voetbal volgens hem een show moet zijn, dat het publiek te allen tijde vermaakt moet worden. Het was alsof zijn woorden prompt weer nagalmden, kort voor het laatste fluitsignaal in het Khalifa International Stadion, decor van een bizarre voetbalavond. Want een show was het. Niet per se het voetbaltechnische aspect. Het entertainment zat ‘m vooral in de spanning, in de onverwachte plotwendingen die de wedstrijd met zich meebracht. Mede met dank aan de ontwikkelingen bij die andere wedstrijd in de poule, Costa Rica-Duitsland, waar de emoties al tenminste zo op en neer golfden. En precies die verbazing leek zich meester te hebben gemaakt van Enrique, kort voordat de scheidsrechter afblies. Conclusie: Japan eindigt als poulewinnaar, Spanje als nummer twee. En Duitsland, dat langzaam in het toernooi leek te groeien, moet naar huis.

Curieus VAR-moment

Meest curieuze moment in het Khalifa: de goal van Junya Tanaka, 142 seconden nadat Ritsu Doan Japan al aan de verrassende gelijkmaker had geholpen tegen Spanje, dat in de eerste helft op voorsprong was gekomen via Alvaro Morata, die daarmee zijn derde WK-goal op rij maakte. Grote vraag: was de bal voorafgaand aan de 2-1 van Tanaka niet over de lijn geweest? Het had er alle schijn van. Sterker: de arbitrage was aanvankelijk dezelfde mening toegedaan. De technologie bepaalde echter dat de bal niet in zijn geheel de lijn had gepasseerd.



Het bleek de aanzet van een zinderende ontknoping in poule E, temeer omdat Costa Rica inmiddels een 2-1 voorsprong had genomen in de andere wedstrijd. Bij die stand zouden én Duitsland - dat later weer de leiding nam - én Spanje eruit liggen. De spanning was Enrique aan te zien, terwijl de klok alsmaar verder tikte en Japan na rust domweg de lakens uitdeelde tegen zijn fors omgegooide equipe. Maar gelukkig voor hem bleef de schade beperkt, ondanks de uiteindelijke 2-1 nederlaag. Japan mag dan verrassend poulewinnaar zijn na een even mooie als krankzinnige avond; voor Spanje blijft het winnen van de WK-titel een haalbare missie.