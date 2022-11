Spelers VS als helden onthaald bij hotel, President Joe Biden trots na WK-zege op Iran: ‘Ze hebben het geflikt’

De Amerikaanse president Joe Biden heeft trots en verheugd gereageerd op de zege van het Amerikaanse voetbalteam op Iran. Dankzij een 0-1 overwinning in het beladen duel kwalificeerde Team USA zich voor de achtste finale, waarin Nederland zaterdag de tegenstander is.

Biden was in Bay City, in de staat Michigan, om een fabriek te bezoeken en een toespraak over de economie te geven. Hij had het podium al verlaten toen hij de uitslag van de wedstrijd te horen kreeg. Daarop liep hij terug naar het podium, pakte de microfoon en deelde de uitslag met het publiek.

‘VS 1, Iran 0, wedstrijd is voorbij”, zei Biden, waarop met gejuich werd gereageerd in de zaal. Daarop zette de president nog een tandje bij ‘USA, USA!’, scandeerde hij. En: ,,Dat is een grote wedstrijd, man! Ik sprak de bondscoach en de spelers van tevoren. Ik zei dat ze het konden. Ze hebben het geflikt!” Biden keek triomfantelijk rond om te besluiten met: ,,Het leek me dat jullie dat wel wilden horen.”

Per Twitter liet de Amerikaanse ploeg niet veel later weten: “WE DID IT, JOE.”

In New York werd na de overwinning op Iran het Empire State Building in de nationale kleuren rood-wit-blauw verlicht om het bereiken van de achtste finales te vieren.

De spelers zelf werden bij terugkomst in het hotel als helden onthaald. Ook Christian Pulisic stond zijn ploeggenoten op te wachten. De aanvallende middenvelder tekende voor het winnende doelpunt, maar raakte bij die actie ook geblesseerd. Pulisic is er zelf van overtuigd dat hij de wedstrijd met Oranje gaat halen.

