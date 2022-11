Timothy Weah, de scorende presidentszoon van Amerika én Liberia

LIVE WK voetbal | Eredivisie-onderonsje bij Mexico - Polen

Feyenoord-spits Santiago Giménez ontbreekt in de Mexicaanse selectie, maar Edson Álvarez, Jorge Sánchez en Érick Gutiérrez zijn wel van de partij in Qatar. Het team van bondscoach Gerardo Martino begint de poulefase tegen Polen, waar Robert Lewandowski de grote sterspeler is en Sebastian Szymanski op het middenveld staat. Volg hier ons liveblog.

8:00