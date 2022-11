Van Gaal weigert Oranje af te vallen: 'Kan wel stoer onvoldoendes uitdelen, maar ik blijf achter mijn spelers staan’

Louis van Gaal weigerde zijn spelers af te vallen na het zwakke optreden tegen Ecuador. Oranje kwam met een 1-1 gelijkspel nog goed weg in Doha. ,,Ik kan me voorstellen dat het vertrouwen in een wereldtitel is gezakt bij veel mensen, maar dat wil niet zeggen dat de volgende wedstrijd ook zo is.”

De 71-jarige bondscoach kreeg na afloop de vraag wat er mis was gegaan, nadat Oranje na vijf minuten nog op voorsprong was gekomen. ,,Ja, het was niet goed. Ik vind dat wij zeker in balbezit een slechte wedstrijd hebben gespeeld. Ecuador was in principe veel feller in de duels. Ze wonnen elk duel en dan krijg je een moeilijke wedstrijd", zei Van Gaal na afloop bij de NOS.



,,Dat heeft niets met willen te maken. Dat heeft met de cultuur van het land te maken, met de strijdbaarheid die in die jongens zit. Dan moet je zorgen dat je aan de bal goed bent. De goal geven we ook weg door slordig spel aan de bal. Iedereen die speelde bij ons wilde heel graag, maar dan moet je ook de kwaliteiten tonen als je aan de bal bent. Zij speelden voor het eerst een ander systeem. Ik had verwacht dat dat gunstig uit zou pakken voor ons, maar dat gebeurde niet", zei de bondscoach.



,,Zij speelden ook voor het eerst met vijf verdedigers. Hun linksback speelde wel wat hoger en ving Denzel Dumfries op. Als wij aan de bal waren gaven we hem vaak aan de verkeerde kleur. Dan is het nog knap dat je hier gelijkspeelt.”

Wat nu? Die vraag kreeg Van Gaal ook. De blik moet nu op dinsdag (16.00 uur), als Oranje de poulefase afsluit tegen gastland Qatar dat al uitgeschakeld is na de 3-1 nederlaag tegen Senegal eerder vandaag. ,,Ik ga verder op zoek naar mijn balans en de spelers die dat goed kunnen invullen. We hebben veel middenvelders geselecteerd en hetzelfde geldt voor de opties voor het voorste drietal. De verdediging staat wel. We zaten niet in de wedstrijd, maar hebben toch weinig kansen weggegeven.”

Volledig scherm © AFP

Van Gaal: ‘Plan B om punt over streep te trekken’

Van Gaal weigerde mee te gaan in de negatieve teneur. ,,Omdat wij deze wedstrijd eruit gesleept hebben. We hebben niet verloren, dat is ook belangrijk. We gaan werken aan ons spel in balbezit.”

In de studio van de NOS was Marco van Basten kritisch op aanvoerder Virgil van Dijk. ,,Ja, hij mag meer initiatief nemen, maar Aké was vaak de vrije man. Die heeft een goede wedstrijd gespeeld, zeker in de tweede helft. Als het hele team niet de eigen kleur kan vinden, dan wordt het heel moeilijk", zei Van Gaal, die tien minuten voor tijd Wout Weghorst en Marten de Roon in het veld bracht voor Cody Gakpo en Teun Koopmeiners. ,,Plan B was om een voorsprong over de streep te trekken, nu was het om die 1-1 vast te houden. Dat is soms de realiteit op zo'n toernooi. Volgens mij hebben we in de Nations League laten spelen dat we wel goed kunnen spelen. Op een WK krijg je ander soort tegenstanders. Dit zijn landen die in een andere stijl ons dwarszitten. Met meer strijd.”

Pierre van Hooijdonk kreeg in de studio de vraag wie hij een voldoende zou geven, maar bleef daarna stil en kreeg het publiek daarmee aan het lachen. Van Gaal wilde niet meegaan in het individueel beoordelen van zijn spelers. ,,Ik denk dat deze spelers het kunnen. Volgens mij hebben we al achttien wedstrijden niet verloren. Dat is om trots op te zijn. Ik kan wel stoer cijfers gaan geven, maar ik wil achter mijn spelers blijven staan. Jullie in de media mogen van mij alles zeggen. Ik denk er heel anders over. Als Nederlandse media kun je ook een keer het team steunen. Ik kan me voorstellen dat het vertrouwen in een wereldtitel is gezakt bij veel mensen na deze wedstrijd, maar dat wil niet zeggen dat de volgende wedstrijd ook zo is.”

Als Nederland dinsdag de poule wint speelt het in de achtste finale tegen de nummer twee uit poule B, volgende week zaterdag om 16.00 uur. Bij een tweede plaats in de poule is de achtste finale zondag om 20.00 uur, zeer waarschijnlijk tegen Engeland.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

WK VOETBAL Nieuws Speelschema Uitslagen Video & Podcast Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Check hier alles over het WK voetbal in Qatar, met het laatste nieuws en het speelschema van Oranje, het speelschema, de premiumverhalen, columns, video’s en podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.