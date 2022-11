Virgil van Dijk niet mild over Oranje: ‘Op agressiviteit afgetroefd door bijters Ecuador’

Oranje-captain Virgil van Dijk nam na het 1-1 gelijkspel tegen Ecuador even de tijd op de vraag waar het nou mis was gegaan voor het Nederlands elftal, dat via Cody Gakpo nog op voorsprong kwam na vijf minuten. Daarna creëerde Oranje echter niets meer en mocht nog van geluk spreken met een punt. Volgens Teun Koopmeiners is het positief dat het Nederlands elftal alleen maar beter kan spelen in het restant van het WK.

Van Dijk kreeg bij de NOS eerste de constatering te horen dat Oranje nog zo goed was begonnen, maar direct daarna de vraag waar het in de 85 minuten die volgden op de goal van Gakpo allemaal mis was gegaan. ,,Uhh ja, dat is een goede vraag", zei Van Dijk, waarna hij een stilte van zo'n vijf seconden liet vallen, kort na het laatste fluitsignaal in Doha.



,,We verloren te makkelijk de bal en het tempo lag te laag. Zij waren toch wat agressiever. Uiteindelijk pak je wel een resultaat. Je verliest niet en je hebt alles nog in eigen hand. Ze hebben wel van die bijters op het middenveld. Het zijn jongens die op je hielen zitten. Dan moet je snel spelen. Het was best wel vaak counteren. De eerste helft deden we het nog best goed, maar het moet zeker beter.”

Lees ook

• Louis van Gaal: ‘Ik kan wel stoer onvoldoendes uitdelen, maar ik blijf achter mijn spelers staan’

Hoe kan het nou dat Oranje de hoge verwachtingen nog niet kan waarmaken op dit WK? Tegen Senegal ging het ook al stroef, maar won Oranje nog door late goals van Cody Gakpo en Davy Klaassen. ,,Omdat we vanavond tegen een goede ploeg hebben gespeeld, vind ik. Een ploeg die goed druk zet en agressief is. Aan de bal is het misschien geen wereldklasse, maar het is heel lastig om tegen te spelen. Het belangrijkste is dat we het nog in eigen hand hebben.”

WK VOETBAL Nieuws Speelschema Uitslagen Video & Podcast Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Jurriën Timber

Jurriën Timber stapte naar eigen zeggen met een rotgevoel het veld af. ,,Die gelijkmaker valt nadat ze druk op mij gaan zetten en ik de bal verlies”, zei hij. ,,Natuurlijk baal je dan. Daar denk ik nu ook nog aan.”

Timber kreeg de voorkeur boven Matthijs de Ligt, die maandag tegen Senegal startte omdat hij beter kan koppen. Hij kreeg van Louis van Gaal de opdracht om Enner Valencia, de topscorer van Ecuador, te bewaken. Timber stelde de bondscoach in de eerste helft niet teleur en won nagenoeg ieder duel van de spits.



,,Dat ging best lekker”, zei de verdediger van Ajax. ,,Maar uiteindelijk kan ik niet tevreden zijn. We hebben als ploeg in balbezit te weinig gebracht. Eén keer op doel schieten is natuurlijk niet goed voor het Nederlands elftal. Het enige positieve is dat we een resultaat hebben gehaald.”

,,Maar we willen de groep graag winnen”, benadrukte Timber. “Dus we moeten Qatar verslaan en het beter doen dan Ecuador tegen Senegal. Natuurlijk kunnen we beter in balbezit. Kijk maar eens naar de spelers die we hebben. Die vorm kan er snel weer zijn.”

Teun Koopmeiners

Ook Teun Koopmeiners zag dat Oranje een moeilijke wedstrijd speelde. ,,Een goede tegenstander, maar we moesten vooral aan de bal veel meer lef tonen. We komen nog goed op voorsprong, maar daarna hebben we het niet goed gecontroleerd. Het moet beter, dat hebben we ook tegen elkaar gezegd", zei de middenvelder van Atalanta Bergamo.

Dat Oranje niet veel tijd heeft, dat weet Koopmeiners ook: ,,We hebben niet veel kansen gehad, maar we hebben ook niet veel weggegeven. Maar dat het beter moet, dat is duidelijk. Als je niet goed aan de bal bent, moet je er een fysieke strijd van maken, en ook daar moeten we stappen in maken. Het moet beter en dat moet snel gebeuren, want veel tijd is er niet. Maar we moeten ook positief blijven, want het kan alleen maar beter.”

Check hier alles over het WK voetbal in Qatar, met het laatste nieuws en het speelschema van Oranje, het speelschema, de premiumverhalen, columns, video’s en podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.