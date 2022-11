Waarom Feyenoord-spits Santiago Giménez toch nog stiekem mag hopen op WK-deelname

Bayern München met 17 spelers op WK hofleveran­cier in Qatar

Bayern München levert de meeste spelers aan het komende WK voetbal in Qatar. Met liefst zeventien WK-gangers troeft de Duitse recordkampioen Manchester City en FC Barcelona af. Van de Engelse en de Spaanse club zijn zestien spelers actief in Qatar. In Nederland is Ajax met elf internationals het best vertegenwoordigd op het WK.

15 november