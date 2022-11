WK-baas die sprak van drie doden door toernooi geeft toe: ‘Vier- tot vijfhonderd mensen overleden’

Hassan Al-Thawadi, hoofd van het organiserend comité van het WK voetbal, zegt dat er ‘vier- tot vijfhonderd’ doden zijn gevallen tijdens de voorbereidingen van het toernooi. Eerder noemde het comité in Qatar altijd een aantal van drie, net als de FIFA overigens. Al-Thawadi doet zijn uitspraken in een interview met de Britse tv-presentator Piers Morgan.

Daarvan is gisterenavond een fragment gepubliceerd. Morgan vraagt Al-Thawadi daarin hoeveel mensen er ‘in totaliteit’ zijn overleden voor het WK. ,,Naar schatting zijn dat er vierhonderd tot vijfhonderd. Over het exacte aantal wordt nog gediscussieerd”, zegt de Qatarees vervolgens.

Het aantal arbeidsmigranten dat tijdens de voorbereidende werkzaamheden voor het WK stierf, is altijd een fel bediscussieerd thema. Omdat Qatar er nooit fatsoenlijk onderzoek naar deed, is het onmogelijk er betrouwbare uitspraken over te doen. Qatar en de FIFA stelden de laatste jaren herhaaldelijk dat er drie doden vielen. De Britse krant The Guardian meldde vorig jaar een cijfer van ruim 6500. Amnesty International hield het altijd op ‘honderden, misschien zelfs meer’.

Al-Thawadi zei toen hij in juli in Nederland was ook nog dat er niet meer dan drie doden gevallen waren. Verhalen over slechte arbeidsomstandigheden noemde hij toen tijdens een bijeenkomst in de Johan Cruijff Arena ‘een frame’, neergezet door Westerse media.

Bij Piers Morgan laat hij dus een ander geluid horen. Hij beaamt dat de standaarden rond arbeid in Qatar voorheen niet goed genoeg waren. ,,Dat beseften we zelf ook, al voor we het WK binnen probeerden te halen. Dat besef komt voort uit onze eigen waarden. Er zijn verbeteringen doorgevoerd op het gebied van gezondheid en veiligheid, accommodaties, en het afschaffen van het kafala-systeem.”

Compensatie

Vandaag staat Qatar volgens Al-Thawadi op een punt dat zelfs de hardste critici van het land als een voorbeeld beschouwen. Amnesty International zegt in een reactie op de uitspraken dat er weliswaar sprake is van een ander geluid, maar dat nu ‘de volgende stap’ gezet moet worden. ,,Compensatie van slachtoffers dus. Want dat ontbreekt er natuurlijk aan.”

Vandaag biedt de mensenrechtenorganisatie 60.000 handtekeningen aan bij de ambassade van Qatar, waarbij gepleit wordt voor een compensatieregeling.

