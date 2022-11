Het wereldkampioenschap voetbal in Qatar, dat op zondag 20 november begint, wordt gespeeld in acht voetbalstadions. Dit zijn alle wetenswaardigheden over de acht WK-stadions. De namen, de locatie, de kosten, de capaciteit en de architectuur.

Het Nederlands elftal opent het WK op 21 november om 17.00 uur tegen Senegal, één dag na het openingsduel Qatar-Ecuador. Bekijk het complete speelschema in Qatar. Bekijk hier het speciale WK-matchcenter!

Lusail Iconic Stadion

• Stad: Losail

• Bouwjaar: 2020

• Capaciteit: 80.000

• Kosten: 750 miljoen

Een golvende en lichtgevende stadion in de vorm van een schaal dat met 80.000 zitplaatsen het hoofddecor is van het WK voetbal. In het Lusail stadion worden tien duels afgewerkt: naast zes groepswedstrijden krijgt de hypermoderne arena in de gloednieuwe stad in december ook drie knock-out duels en de eindstrijd toegewezen.

Volledig scherm Lusail Iconic Stadion © REUTERS

Khalifa International Stadion

• Stad: Al Rayyan

• Bouwjaar: 2017

• Capaciteit: 40.000

• Kosten: 350 miljoen

Sinds de bouw in 1976, werkt Qatar de thuisduels voornamelijk af in het Khalifa stadion. De thuisbasis van het gastland werd voor het WK gerenoveerd, waarbij het dak van twee bogen en het stadion van schaduw, koeltechnologie en extra capaciteit werd voorzien. Nadat het veld in 2017 in recordtijd werd aangelegd, was het decor van Oranje’s groepsduel met Ecuador en nog zes wedstrijden (waaronder de troostfinale) als eerst gereed voor het mondiale eindtoernooi.

Al Bayt Stadion

• Stad: Al Khor

• Bouwjaar: 2021

• Capaciteit: 60.000

• Kosten: 800 miljoen

Het decor van de openingsceremonie en de ouverture van het WK, tussen Qatar en Ecuador op 20 november. Dan is het stadion, omringd door landschappen en gebouwd in de vorm van Arabische nomadententen, een jaar in gebruik. In november 2021 kroonde Algerije zich tot Aziatisch kampioen in het Al Bayt stadion, waar tevens de groepskraker tussen Duitsland en Spanje en drie knock-out-duels plaatsvinden.

Ahmad Bin Ali Stadion

• Stad: Al Rayyan

• Bouwjaar: 2019

• Capaciteit: 45.000

• Kosten: 350 miljoen

Het plan was aanvankelijk het oude Ahmad Bin Ali stadion te renoveren, maar daarvoor werd een hypermodern stadion uit de grond gestampt. In 2020 werd het nieuwe onderkomen van Al Rayyan, de succesvolste club uit Qatar, in gebruik genomen. Een paar maanden later werd het Ahmad Bin Ali stadion, waarvan de gevel refereert naar de zandduinen van de nabijgelegen woestijn, gebruikt voor de wereldbeker voor clubs en op 1 december nemen de Kroaten en de Belgen het er tegen elkaar op.

Al Thumama Stadion

• Stad: Doha

• Bouwjaar: 2021

• Capaciteit: 40.000

• Kosten: 300 miljoen

Van 2017 tot 2021 werd ook het ringvormige Al Thumama Stadion gebouwd. Daar vond een jaar geleden de finale van de Amir Cup plaats. De ronde vorm en het patroon daarin verwijst naar de hoofddeksel dat veel mannen in het Midden-Oosten dragen. Net als in meerdere andere stadions wordt de capaciteit van het stadion in het zuiden van Doha, waarin Oranje het opneemt tegen Senegal, na het WK gehalveerd en zullen de stoeltjes worden gedoneerd.

Volledig scherm Al Thumama © ANP / EPA

Education City

• Stad: Al Rayyan

• Bouwjaar: 2020

• Capaciteit: 45.000

• Kosten: 700 miljoen

Dit stadion, vanwege de lichtgevende gevel bijgenaamd de ‘diamant van de woestijn’, is vooral bekend van de finale van de wereldbeker voor clubs begin 2021 tussen Bayern München en Tigres (1-0). Education City ligt net als het Ahmad Bin Ali Stadion in Al Rayyan en is omgeven door studentencampussen.

Stadion 974

• Stad: Doha

• Bouwjaar: 2021

• Capaciteit: 40.000

• Kosten: 177 miljoen

Het meest bijzondere ontwerp staat in hoofdstad Doha. Stadion 974 is vernoemd naar de landcode van Qatar en is gebouwd met 974 containers. Zo zijn de kosten laag gehouden en kan het modulair ontworpen bouwwerk na het WK relatief gemakkelijk gedemonteerd worden. Titelkandidaten Argentinië, Brazilië, Frankrijk en Portugal werken een pouleduel af in Stadion 974.

Volledig scherm Stadion 974. © AFP

Al Janoub Stadium

• Stad: Al Wakrah

• Bouwjaar: 2019

• Capaciteit: 40.000

• Kosten: 600 miljoen

Het nieuwe stadion in Al Wakrah was in 2020 het decor van de AFC Champions League-finale. Het design weerspiegelt de traditie van de stad, die bekendstaat om het vissen en zeevaren en voor de bouw is gebruik gemaakt van hout en traditionele materialen. Een opvallend kenmerk is ook het symmetrische dak, bestaande uit drie schalen. Dat deed stof opwaaien omdat die al gauw werd vergeleken met het vrouwelijke geslachtsorgaan.

Noot: Diverse buitenlandse media en mensenrechtenorganisaties berichtten de voorbije jaren over uitbuiting van arbeidsmigranten uit het zuiden van Azië, die onder erbarmelijke werkomstandigheden en met hongerlonen en een dramatische opvang zouden worden uitgebuit bij de bouw van diverse stadions in Qatar. Dat daarbij en daardoor ook vele doden zijn gevallen, is door het land zelf en wereldvoetbalbond FIFA altijd ontkend.



Kritiek was er ook op de enorme energieverspilling bij de bouw van de stadions, die bovendien aan duurzaamheid te wensen over zou laten. Van veel stadions wordt de capaciteit na het WK flink teruggeschroefd, waarbij de stoeltjes beschikbaar worden gesteld voor andere projecten en het stadion ook nieuwe functies krijgt.

