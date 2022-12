WK-nieuws 14 december | Lloris evenaart WK-record van Neuer, derde plek is voor Kroatië ook hoofdprijs

Na de zege van Argentinië op Kroatië is de eerste finalist van het WK in Qatar bekend. Wie de tegenstander wordt, Frankrijk of Marokko, volg je vanavond in ons liveblog. In dit artikel houden we je op de hoogte van alle andere WK-nieuwtjes.