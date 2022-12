Xavi Simons debuteert als jongste Oranje-speler ooit in knock-outfase WK: ‘Heel mijn leven voor gewerkt’

De roep om Xavi Simons was er al tijdens de laatste groepswedstrijd tegen Qatar, maar zaterdagavond was het alsnog zover voor de jonge PSV’er. Hij verving Memphis Depay in de achtste finale tegen de Verenigde Staten en mocht dus alsnog zijn haasje in ontvangst gaan nemen.

Lees ook:

• Oranje op Rapport

• De reactie van bondscoach Louis van Gaal

• De reactie van Daley Blind

,,Wat een mooie avond. Het belangrijkste is dat het team doorgaat en dat ik mijn debuut mee kan pakken is natuurlijk nog mooier”, zei Simons bij de NOS. ,,Ik denk dat ik hier heel mijn leven voor gewerkt heb. Het is een mooie dag voor mij en vooral voor mijn familie. Hier door je het voor als je klein bent en ik ben hier heel erg blij mee.”

Simons verving de vermoeide Memphis en moest zorgen voor de diepte in het spel van Oranje. ,,Ik moest de rol van Memphis oppakken”, zei Simons, die zijn debuut ook een beloning vond voor zijn familie. ,,Hier hebben we altijd voor gewerkt, een heel mooie avond. Ik ontwikkel me goed, het gaat heel snel en nu mag ik als 19-jarige mijn debuut maken. Het is een droom. Wie nu de tegenstander wordt? We gaan het zien.”

Louis van Gaal

Bondscoach Louis van Gaal kreeg nog de vraag of hij het niet riskant vond om Simons juist nu te laten debuteren en bijvoorbeeld niet tegen Qatar: ,,Hij kwam erin toen we 3-1 voor stonden. Heeft hij bij PSV deze spanning dan niet? Of dit een ander moment was dan tegen Qatar? Dat is zeker zo, maar ik wilde Memphis sparen.”

WK VOETBAL Nieuws Speelschema Uitslagen Video & Podcast Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Check hier alles over het WK voetbal in Qatar, met het laatste nieuws en het speelschema van Oranje, het speelschema, de premiumverhalen, columns, video’s en podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.