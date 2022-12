Zoon van Agüero en kleinzoon van Maradona viert wereldtitel met peetvader Messi: ‘Ik ben blij je zo gelukkig te zien’

Benjamin Agüero is niet alleen de zoon van zijn beroemde vader, maar ook de kleinzoon van Diego Armando Maradona. Agüero was van 2008 tot 2012 getrouwd met Giannina Maradona, de jongste dochter van Diego. Op 19 februari 2009 werd Benjamin geboren in Madrid, waar Agüero van 2006 tot 2011 voor Atlético Madrid speelde voor hij in elf seizoenen bij Manchester City uitgroeide tot topscorer aller tijden (260 goals in 390 duels) van die club. Agüero ging in de zomer van 2021 transfervrij naar FC Barcelona, maar na slechts vijf wedstrijden moest hij daar in december vorig jaar al noodgedwongen stoppen door zijn hartprobleem.

Benjamin woont sinds 2012 met zijn moeder in Buenos Aires, waar in november 2020 zijn opa Diego overleed. Sinds zijn vader vorig jaar is gestopt, ziet hij ook die weer een stuk vaker. De afgelopen weken was Benjamin met zijn vader in Doha. Agüero won in juli 2021 nog wel de Copa América, maar wordt net als de geblesseerde middenvelder Giovani Lo Celso (Villarreal) nog gezien als een onderdeel van de Argentijnse selectie. Beide spelers werden volop betrokken in het feest na de WK-finale. Benjamin plaatste op Instagram niet alleen een foto van hem met Messi, maar ook eentje van zijn vader met de wereldbeker. ,,Het maakt me heel blij om jou zo gelukkig te zien", schreef hij bij een foto van Sergio die de wereldbeker kust.