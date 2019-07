Als underdog kan het óók

Door Daniël Dwarswaard



Na de overwinning in de halve finale van Nederland op Zweden had de Duitse krant Bild een vindingrijke kop bedacht. Holland gewinnt Spiel um Platz zwei, stond er in oranje chocoladeletters. Oftewel: een finale tegen de Verenigde Staten? Kansloos, houd maar op, pak maar in.



Een tikkeltje provocerend natuurlijk. Maar inderdaad, Nederland treft in de finale de gigafavoriet. De drievoudig wereldkampioen en viervoudig olympisch kampioen. Zet bij de bookmaker een eurootje op de VS en je krijgt een schamele 1,40 terug. Een goede gok op Nederland levert maar liefst zeven keer de inzet op.



De Leeuwinnen zelf zullen het óók lezen. De primaire reactie als het over de finale gaat, met afstand de grootste wedstrijd die ze in hun leven hebben gespeeld: als dat maar geen 5-0 wordt. Ja, Amerika is heel sterk, fit en technisch. Ze starten de duels vaak volle bak, maar hadden het in de vorige rondes tegen Spanje, Frankrijk en Engeland op sommige momenten óók heel zwaar.