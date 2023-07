Andries Jonker na zege Oranje Leeuwinnen: ‘Als je niet had gewonnen, dan was duel met VS van het allergrootste belang’

,,Ik ben trots”, begon Van der Gragt bij de NOS. ,,Het is een belangrijke goal, maar we hebben het echt als team gedaan. Ik ben blij dat ik mocht scoren.” Nederland oefende veel op hoekschoppen en vrije trappen, met specialist Sherida Spitse achter de bal. Het sorteerde dus direct effect in het openingsduel van dit WK. ,,We hebben kopsterke mensen, goede trappers. Dat is echt een wapen voor ons, dat heb je kunnen zien.”

Van der Gragt is aan haar laatste weken als profvoetballer bezig. Het WK kan voor haar niet beter beginnen, erkende ze. ,,Ik krijg wel een beetje kippenvel hoor. Matchwinnaar, gevochten als team en een superbelangrijke zege.” Denkt ze al aan haar voetbalpensioen? ,,Ik wil nog zeker niet aan verderop in het toernooi denken.” Ze geniet nu vooral van het moment.

De zege op Portugal was cruciaal, omdat ook de Verenigde Staten in de groep van Nederland zit. De regerend wereldkampioen is de topfavoriet. Tegen Vietnam is winst vrijwel zeker. ,,Deze wedstrijd was superbelangrijk", stelde Van der Gragt. ,,Hier kunnen we alleen maar trots op zijn.”

Volledig scherm Stefanie van der Gragt viert haar doelpunt tegen Portugal op het WK in Australië en Nieuw-Zeeland. © AP

Andries Jonker over ‘het gevecht’ met Portugal

Vanzelfsprekend was ook Andries Jonker blij met de zege. ,,Het gaat om winnen in die eerste wedstrijd en dat hebben we gedaan", zei hij bij de NOS. De bondscoach van Nederland vond het ‘een gevecht’ en zag dat Portugal flinke stappen heeft gemaakt. ,,Je ziet dat ze de aansluiting met de top aan het vinden zijn. Ze hebben het ons ongelooflijk moeilijk gemaakt.”

Hij vond dat Oranje het zichzelf lastig maakte door de 2-0 niet te maken. Maar, zei hij: ,,We hebben eigenlijk ook geen kans weggegeven. Die kansen van Jill (Roord, red.) en Daniëlle (Van de Donk, red.) zijn cruciale momenten.” Die moesten erin, vond Jonker. ,,Dan komt er rust in de tent.”

De bal kwam per ongeluk voor m’n voeten, zó dicht bij het doel. In plaats van dat ik keihard schiet, moet ik ‘m gewoon onder het keepertje doorschie­ten Daniëlle van de Donk

Oranje treft in de nacht van woensdag op donderdag (3.00 uur Nederlandse tijd) de Verenigde Staten en de zege op Portugal is daarom een duwtje in de rug. ,,Als je nu niet had gewonnen, dan was de wedstrijd tegen de VS van het allergrootste belang. Nu is het een uitdaging. We gaan spelen voor wat we waard zijn. Met alle respect voor Amerika: we zijn niet bang, hebben geen angst. In de vrouwenvoetbalwereld wordt gezegd dat ze niet meer zo goed zijn als vier jaar geleden. Aan ons om te kijken hoever we kunnen komen.”

Daniëlle van de Donk chagrijnig na gemiste kans

Daniëlle van de Donk, die naar eigen zeggen geen enkele twijfel had over haar fitheid, was stikchagrijnig nadat ze vlak na rust verzuimde om de 2-0 te maken voor Nederland. ,,De bal kwam per ongeluk voor m’n voeten, zó dicht bij het doel. In plaats van dat ik keihard schiet, moet ik ‘m gewoon onder het keepertje doorschieten. Ik moet die bal er gewoon inschieten”, zo baalde ze als een stekker.

,,Ja, dat overheerst, echt vervelend, want eigenlijk moet ik gewoon blij zijn dat we gewonnen hebben. Dat komt ook wel hoor, maar vandaag nog even niet. Erg hè? Ik weet niet of anderen dat ook zo heftig hebben, maar je weet gewoon: als je die tweede maakt, voetbal je zó veel fijner. Nu maak je het jezelf nog moeilijk en spannend en dat hoeft niet.”

Sherida Spitse over ‘lekkere start’

Het is een lekkere start, noemde aanvoerder Sherida Spitse de benauwde overwinning van 1-0 op Portugal in de openingswedstrijd van het WK. ,,Portugal heeft geen grote kansen gecreëerd en was vooral lange ballen aan het spelen. Wij hadden controle”, zei ze kort na de wedstrijd bij de NOS.

,,We hebben de nul gehouden en er zelf één gemaakt en dat is voldoende voor 3 punten”, stelde Spitse nuchter vast. ,,Het is een extraatje dat ik nog belangrijk ben met mijn trap, maar ook heel blij dat Stefanie nog scoort.”