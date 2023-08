Daverende verrassing: voor het eerst in historie sneuvelt tweevoudig wereldkampioen Duitsland in poulefase op WK

Voor het eerst in de historie van het vrouwenvoetbal heeft Duitsland de poulefase van het WK niet overleefd. Een zege op Zuid-Korea volstond, maar Duitsland kwam niet verder dan een 1-1 gelijkspel. Bij het andere duel in groep H stuntte Marokko tegen Colombia, waardoor de tweevoudig wereldkampioen uit het toernooi is gekegeld.

Na de verrassende uitschakeling van Brazilië en olympisch kampioen Canada gaat ook Duitsland vroegtijdig naar huis. De zeperd van de tweevoudig wereldkampioen (2003 en 2007), nummer twee van de FIFA-ranglijst, in het openingsduel met Colombia komt het land duur te staan. De ploeg had kwalificatie voor de volgende ronde wel in eigen hand, want een zege op Zuid-Korea was genoeg om alsnog de achtste finales te bereiken en zelfs groepswinnaar te worden.

Maar de horde die Duitsland moest nemen, bleek te groot. Na zes minuten kwam Zuid-Korea (zeventiende op de FIFA-ranking) al op voorsprong. De paniek sloeg vrijwel direct toe bij de Duitse speelsters, die vol op de aanval gingen en continu de kopsterke Alexandra Popp in stelling wilde brengen. Vlak voor rust knikte de aanvoerster de gelijkmaker binnen: 1-1. Op dat moment was Duitsland virtueel door, omdat Marokko en Colombia nog 0-0 stond. Die stand veranderde in de blessuretijd van de eerste helft: 0-1 Marokko, Duitsland virtueel uitgeschakeld.

Bondscoach Martina Voss-Tecklenburg had een kwartier de tijd om haar ploeg moed in te spreken. De missie voor de tweede helft was duidelijk: minimaal één keer scoren en geen tegengoal incasseren. Dat laatste lukte, het eerste niet ondanks verwoede pogingen en het wanhoopsoffensief met vijf aanvalsters in de slotfase.

Volledig scherm Alexandra Popp uit haar frustraties. © REUTERS

Paniek in de ogen

Bij voetbalminnend Duitsland stond de paniek in de ogen. Uitschakeling voor het eerst in de historie was ineens reëel. Het doemscenario werd werkelijkheid. Een van de favorieten voor de wereldtitel stapt verslagen in het vliegtuig naar huis en kan zich opmaken voor een storm aan kritiek na uitschakeling in een relatief gemakkelijke poule.

Debutant Marokko, de nummer 72 op de wereldranglijst die met 6-0 van Duitsland verloor, vierde feest. Het land verkeerde ook al in extase tijdens het het WK in Qatar (vierde) en winst van de Afrika Cup onder 23 jaar.

Volledig scherm De speelsters van Marokko, debutanten op het WK, vieren feest. Ze bereiken de achtste finales van het WK. © AP

bekijk belangrijke updates KOR-DUI: Einde tweede helft Een stunt van jewelste: Duitsland redt het niet. Voor het eerst in de historie is de tweevoudig wereldkampioen vroegtijdig uitgeschakeld. Door de zege van Marokko op Colombia is het 1-1- gelijkspel tegen Zuid-Korea niet genoeg. MAR-COL: Einde tweede helft MAR-COL: Gele kaart voor Ghizlane Chebbak Het is nog altijd niet afgelopen in Brisbane. Duitsland leeft nog, maar heeft nog wel één goal nodig tegen Zuid-Korea. KOR-DUI: Cho So-hyun wordt vervangen door Kang Chae-rim KOR-DUI: Gele kaart voor Marina Hegering MAR-COL: Carolina Arias wordt vervangen door Marcela Restrepo MAR-COL: Lorena Bedoya wordt vervangen door Ivonne Chacón MAR-COL: Ibtissam Jraidi wordt vervangen door Rosella Ayane KOR-DUI: Casey Phair wordt vervangen door Moon Mi-ra KOR-DUI: Jule Brand wordt vervangen door Nicole Anyomi De tijd begint te dringen voor Duitsland, dat op de rand van uitschakeling staat. Marokko leidt met 1-0 tegen Colombia en is nu virtueel tweede. De Duitse vrouwen hebben aan één goal genoeg om de volgende ronde te bereiken. MAR-COL: Anissa Lahmari wordt vervangen door Salma Amani KOR-DUI: Sara Däbritz wordt vervangen door Lena Lattwein KOR-DUI: Klara Bühl wordt vervangen door Sydney Lohmann KOR-DUI: Chun Ga-ram wordt vervangen door Park Eun-sun MAR-COL: Daniela Montoya wordt vervangen door Diana Ospina KOR-DUI: VAR: GOAL is geweigerd MAR-COL: Gele kaart voor Manuela Vanegas MAR-COL: Tweede helft afgetrapt

WK matchcenter

