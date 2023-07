Doe mee met het spel rond het WK vrouwenvoetbal en win prachtige prijzen

In het spel kun je alle WK-wedstrijden voorspellen. Daarnaast kun je tot aan de start van de eerste wedstrijd nog vier extra voorspellingen over het WK doen. De puntentelling is als volgt: voorspel je de exacte score goed dan krijg je daar 10 punten voor. Voorspel je goed welk land het duel wint, of dat het duel in een gelijkspel eindigt, dan krijg je daar 5 punten voor. De punten van alle voorspelde wedstrijden bij elkaar opgeteld, vormen jouw totaal score en bepalen je positie in het algemeen klassement. Je punten die je haalt met je voorspellingen per speeldag bepalen je positie in het speelrondeklassement.

Voor de extra voorspellingen voorafgaand aan het WK kun je 25 punten per juist beantwoorde vraag verdienen. Deze worden na afloop van het WK bij jouw totaal opgeteld.



Je kunt elke wedstrijd tot vijf minuten voor aanvang ervan voorspellen.

• Voorbeeld: Je hebt voorspeld dat de wedstrijd tussen Nederland en Portugal in 1-1 eindigt. De daadwerkelijke uitslag is 2-2. Je ontvangt dan 5 punten, want je hebt een gelijkspel voorspeld.

• Je hebt voorspeld dat de wedstrijd tussen Nederland en Portugal in 1-1 eindigt. De daadwerkelijke uitslag is 1-1. Je ontvangt dan 10 punten, want je hebt de exacte uitslag correct voorspeld.

• Je hebt voorspeld dat de wedstrijd tussen Nederland en Portugal in 1-1 eindigt. De daadwerkelijke uitslag is 2-1. Je ontvangt dan 0 punten.