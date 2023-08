Engeland en Sarina Wiegman nog altijd op koers voor wereldtitel: ‘Halve finale gaat groots worden’

Engeland begon als een van de titelfavorieten aan het WK. Vele concurrenten sneuvelden inmiddels onderweg, maar de ploeg van Sarina Wiegman is nog altijd in de race. Al ging het opnieuw moeizaam. Dit keer tegen Colombia: 2-1.

Ga er maar aanstaan: beginnen als de torenhoge favoriet voor de wereldtitel. Vorig jaar won Engeland het Europees kampioenschap, maar dit jaar moest de kroon op het werk worden gezet: wereldkampioen worden. Verlamd door de druk begon Engeland moeizaam aan het toernooi. Een minimale zege op niemendalletje Haïti, krappe winst op Denemarken en vervolgens een uithaal tegen China (6-1). Ondanks de dominantie in de groepsfase waren goals toch relatief schaars.

Met die monsterscore leek Wiegman het op de rit te hebben, maar ook tegen Nigeria ging niets vanzelf. The Lionesses ontsnapten via strafschoppen en kwamen in de kwartfinale Colombia tegen. De route naar de finale lag na de groepsfase open, omdat Engeland in het gunstige deel van het schema was ingedeeld. Maar op dit WK verliep niets vanzelf, bij Engeland niet maar ook bij de andere landen niet. De Verenigde Staten sneuvelden, Duitsland, Canada en Brazilië vlogen er in de groepsfase al uit, Spanje verschalkte de Oranje Leeuwinnen en eerder vanochtend knikkerde Australië Frankrijk uit het toernooi na een zenuwslopende strafschoppenserie.

Engeland was dus gewaarschuwd. En al helemaal toen Colombia nietsvermoedend op voorsprong kwam. Mary Earps schatte een schot vanaf Leicy Santos vanaf de zijkant verkeerd in waardoor de bal binnen zeilde bij de tweede paal. Foutje bedankt: 0-1. Al kreeg Lauren Hemp hulp aan de andere kant, want daar zag de doelvrouw van Colombia er niet goed uit. Zij pakte het cadeautje uit: 1-1.

Alessia Russo matchwinner voor Engeland

Wiegman wist wat haar te doen stond in de rust: haar ploeg nog meer op scherp zetten. Dat deed ze, maar Colombia bleek stug. Alessia Russo zorgde voor de bevrijdende treffer en verdiende voorsprong na iets meer dan een uur spelen: 2-1. Engeland moest geen gekke capriolen meer uithalen, want dan zou Colombia zomaar eens kunnen toeslaan. De titelfavoriet speelde volwassen uit en kwalificeerde zich voor de halve finales.

Daarin wordt Australië de tegenstander. Opnieuw een pittige uitdaging, want het gastland zal in Sydney worden gedragen door het uitzinnige publiek. In de mogelijke finale wacht Zweden of Spanje, dat de Oranje Leeuwinnen eruit knikkerde. Maar nog altijd ligt Wiegman op koers om met Engeland de eerste wereldtitel ooit te veroveren, als een van de weinige favorieten dit toernooi.

Wiegman nog op koers voor wereldtitel

Wiegman kijkt al uit naar de halve finale op het WK tegen gastland Australië. ,,Dat gaat groots worden”, zei de 53-jarige Nederlandse na de 2-1 overwinning op Colombia in de kwartfinale.

Australië had eerder op de zaterdag voor 75.000 enthousiaste toeschouwers in Brisbane Frankrijk na strafschoppen verslagen. De sfeer in het stadion zal woensdag tijdens de halve finale net zo imponerend zijn, realiseerde Wiegman zich. ,,Al was het vandaag ook indrukwekkend en leek het wel een uitwedstrijd”, zei de bondscoach over de vele Colombiaanse fans in Sydney. ,,Maar als je speelt, dan concentreer je je op de wedstrijd. De sfeer is echter fantastisch en ik ben blij dat we in het toernooi blijven.”

Engeland, dat in de achtste finale pas na strafschoppen Nigeria wist te verslaan, moest tegen Colombia een achterstand wegwerken. “We toonden weer veerkracht”, zag Wiegman. ,,Het was een zware opgave, maar dat wisten we op voorhand. Ik vond dat we best goed speelden in de eerste helft, maar we waren een paar keer slordig aan de bal en dan zijn ze erg gevaarlijk in de counter.”

bekijk belangrijke updates Hiermee sluiten we dit liveblog af. Dank voor het volgen en tot de volgende keer! Einde tweede helft Engeland worstelt zich voorbij Colombia dankzij de winnende treffer van Alessia Russo en staat in de halve finale tegenover Australië. Sarina Wiegman ligt nog altijd op titelkoers. Lauren Hemp wordt vervangen door Bethany England Alessia Russo wordt vervangen door Chloe Kelly Diana Ospina wordt vervangen door Ivonne Chacón Catalina Pérez wordt vervangen door Natalia Giraldo 2-1 GOAL van Alessia Russo! Tweede helft afgetrapt Einde eerste helft Gemakkelijk gaat het niet voor Sarina Wiegman. Haar ploeg domineerde in de eerste helft, maar het was Colombia dat op voorsprong kwam. Santos verraste de Engelse doelvrouw met een schot dat in de verre hoek zeilde. Maar vlak voor rust stelde Hemp orde op zaken. Al ging ook daar een keepersfout aan vooraf: 1-1. 1-1 GOAL van Lauren Hemp! 0-1 GOAL van Leicy Santos! Carolina Arias wordt vervangen door Ana Guzmán Eerste helft afgetrapt Goedemiddag en welkom bij dit liveblog van de kwartfinale tussen Engeland en Colombia. Bereikt Sarina Wiegman de halve finale? Volg het duel hier.

