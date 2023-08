Ex-international VS slaat terug naar Lineth Beerensteyn na WK-uitschakeling: ‘Jij ook doei’

,,Eén ding dat we hebben geleerd, is wachten met praten totdat je op het podium staat met een gouden medaille. Want nu... jij ook doei”, schreef de 33-jarige Leroux, die in 2015 met ‘Team USA’ het WK won. Deaanvaller speelde in 2017 haar laatste interland.

Beerensteyn had een dag eerder in het Engels de Amerikaanse vrouwen van een arrogante houding beticht . ,,Vanaf de start van het toernooi hadden ze een grote mond en spraken ze al over de finale. Je moet het eerst wel op veld laten zien. Toen ik hoorde dat ze eruit lagen, dacht ik: ja, doei.”

De Amerikaansen, die vier jaar geleden in Frankrijk de wereldtitel prolongeerden door Nederland in de finale met 2-0 te verslaan, werden nu al in de achtste finales via strafschoppen uitgeschakeld door Zweden. ,,Voor mij was dat een opluchting” aldus Beerensteyn, die de vrouwen uit de VS een advies gaf. ,,Begin niet te praten over iets dat nog ver weg is. Ik wil echter niet beledigend overkomen, want heb nog wel respect voor het team.”