Geen Oranjeparade in Lyon vanwege veiligheid

Waar er in het centrum van Lyon dus volop gefeest zal worden, is het plan voor een oranje-feest in Nederland in de ijskast gezet. Hoewel Theo Pouw van Supportersclub Oranje er eerder nog op hintte, zal er toch geen feest rond de halve finale of finale worden georganiseerd. ,,We zijn natuurlijk ápe-trots op de vrouwen maar stellen vast dat de ‘beleving’ in Nederland toch nog wat anders is dan rond het elftal van de mannen. Nederlanders kijken ook massaal naar de vrouwen, hoor, maar ze leven er toch anders naartoe: we hebben geen volledig versierde straten bijvoorbeeld. Daarom denken we dat er hier, in Nederland, iets minder behoefte aan zo'n feest is. Maar we vinden het natuurlijk wel fantastisch dat veel Nederlanders naar Frankrijk afreizen om dáár een feestje te bouwen.‘’