Groenen schiet Oranje na thriller naar historische WK-finale

Door Daniël Dwarswaard De oneindige schreeuw van geluk. De lach van Jackie Groenen, die altijd zo vast op haar gezicht staat, maar nu nog uitbundiger dan ooit. Het is Groenen, die innig knuffelt met Shanice van de Sanden. Ze heeft Nederland net naar de WK-finale geleid. Met een prima schuiver in de onderhoek. Juist Groenen, misschien wel de meest constante van het stel. Matigjes begonnen aan het toernooi, maar nu de grote vrouw. Zie de gespannen kopjes bij Oranje zo vlak voor de verlenging. De laatste groepsknuffel waarin aanvoerder Sari van Veenendaal de zoveelste motivatiespeech van het toernooi eruit schreeuwt. Het besef dat er een gigantische kans ligt om voor de zoveelste keer historie te schrijven. Nog één keer moeten de reserves in de lichamen worden aangesproken. Het lukt, in de verlenging is Nederland beter en zijn de eerste reguliere negentig minuten vergeten.

Niemand bij Oranje die er aanvankelijk bovenuit stak. Niemand die Nederland flair gaf. Al ging het dit toernooi dus al zo vaak goed zo die échte overtuiging. De andere kant: dat zijn wel de kenmerken van een toernooiploeg. Lieke Martens scoorde in de achtste finales tegen Japan twee keer. Maar verder was het niet de Martens die we kennen van het EK 2017 toen ze de beste speelster van de wereld werd. Worstelend ook steeds met die teen die steeds zo’n pijn deed. Trainen? Nee, het was vooral sparen. Om tijdens de wedstrijd met pijnstillers door te bijten. Op adrenaline, zoals ze eerder zelf ze. Maar vanavond was het na de eerste helft weer niet swingend, duidelijk gehinderd door haar pijnlijke voet. De wissel in de rust voor Jill Roord was veelzeggend.

Wat we te zien kregen qua voetbal? Belabberd weinig. Het contrast met die andere halve finale tussen Engeland en de Verenigde Staten is angstig groot. In tempo, in energie, in techniek. In alles eigenlijk. Het was wel weer veel van hetzelfde van Oranje voor rust in dit toernooi. Dat wil zeggen: niet bepaald overtuigend en flitsend voetbal. Nederland versloeg tegenstander Zweden twee jaar terug op het EK in eigen land met energie en enthousiasme.