'Jackie lachte altijd, behalve als we verloren'

Jordy van de Ven (25) uit Veldhoven was in het seizoen 2009-2010 in de B1 van Rood Wit Veldhoven ploeggenoot van de toen 15-jarige Jackie Groenen.

Groenen, de onvermoeibare middenvelder die woensdag het gouden doelpunt maakte in de halve finale, voetbalde ooit tussen de jongens op sportpark De Korze in Veldhoven. Ze kwam over van Wilhelmina Boys in Best. Anderhalf jaar bleef Groenen voetballen bij Rood Wit Veldhoven. Het bleek voor haar een springplank naar een internationale loopbaan.

Jordy van de Ven was haar teamgenoot bij Rood Wit. ,,We hadden een jongensteam met twee meiden; de zusjes Groenen. Merel was twee jaar ouder dan Jackie. Die viel als klein meisje op tussen de grote jongens. Vooral vanwege haar inzet en techniek", vertelt Van de Ven. ,,Wat mij vooral is bijgebleven: heel het gezin Groenen had alles over voor het voetbal. Dat ziet je wel vaker bij profvoetballers. Maar Rood Wit is gewoon een amateurvereniging. Heel speciaal. Ze was bovendien heel spontaan en lachte eigenlijk altijd. Behalve als we verloren."