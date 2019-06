KNVB schroeft vergoedingen Leeuwinnen op: vanaf 2023 op gelijke hoogte met de mannen

Portret Marta ‘Pelé in een rok’ in Frankrijk op jacht naar kroon op haar werk

9:38 In Frankrijk gaat vrijdag het WK voetbal van start. De speelsters van Nederland kennen we allemaal wel, maar wie moeten we in de gaten te houden bij andere toplanden? Op AD.nl lichten we iedere dag een smaakmaker uit. Vandaag: Marta (33), icoon van Brazilië.