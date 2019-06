Leeuwinnen wakkeren WK-koorts aan

De uitslag

Om met het meest basale te beginnen: de uitslag. 3-0 tegen de nummer 6 op de wereldranglijst staat natuurlijk, zo vlak voor het WK in Frankrijk. Wie de wedstrijd niet heeft gezien, zal daar een positievere conclusie aan verbinden dan degenen die goed gekeken hebben. Vooral in de eerste helft worstelde Oranje opzichtig met het fysieke spel van de tegenstander, waar vooraf zo voor werd gewaarschuwd. Het is precies het type spel dat Nederland straks in de poulefase ook kan verwachten van Nieuw-Zeeland, Kameroen en (in mindere mate) Canada. Dat Oranje uiteindelijk toch ruim won, was een verdienste. Daardoor zullen de verwachtingen weer een beetje hoger zijn. Een beetje? Bondscoach Sarina Wiegman: ,,Ik zei eerder: voor het ­publiek zijn we al vijftien keer wereldkampioen geworden. Nu zijn we al dertig keer wereldkampioen geworden.’’