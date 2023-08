LIVE WK vrouwenvoetbal | Damaris Egurrola vervangt Daniëlle van de Donk, lichte aardbeving in Wellington

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Wat getril in de persruimte. In Nederland zou je denken dat er een trein voorbij komt razen. Hier is het een aardbeving. Ook dat is Nieuw-Zeeland. #ESPNED #FIFAWWC pic.twitter.com/vuBK2cHN6v

Wat getril in het Sky Stadium in Wellington, er was zojuist een lichte aardbeving voelbaar. Lees hier meer.

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Andries Jonker heeft gekozen voor Damaris Egurrola als vervanger van Daniëlle van de Donk. De middenvelder van Olympique Lyon heeft een basisplek te pakken tegen het land waar ze ook één interland voor speelde. De andere tien speelsters zijn hetzelfde. In aanloop naar de wedstrijd tegen Spanje spraken we uitgebreid met Egurrola. Door coach Jorge Vilda - nog steeds de coach van Spanje - koos ze uiteindelijk voor een interlandcarrière bij Nederland. ,,De woede van toen zit nog steeds in mij." Lees hier het interview .

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Ellie Carpenter hoopt op finale tegen Daniëlle van de Donk

Ellie Carpenter, de rechtsback van Australië en de vriendin van Daniëlle van de Donk, droomt van een WK-finale tegen Oranje. ,,Mocht het zover komen, dan ga ik er vol voor. Zodra ik dat veld op stap, speel ik niet tegen mijn vriendin maar is zij voor mij gewoon een tegenstander. Net als ieder ander."

Een eventuele finale tussen Australië en Nederland is sinds de winst van de Australiërs op Denemarken (2-0) in de achtste finale maandag een stapje dichterbij gekomen. Carpenter speelde voor ruim 75.000 toeschouwers in een uitverkocht stadion in Sydney. ,,Het is fantastisch, de steun die je hier krijgt is van een heel ander niveau dan wat ik ooit heb meegemaakt. Er zaten mensen zo hoog in het stadion dat ik ze niet eens kon zien", zei de 23-jarige Carpenter erover.

Het was voor Van de Donk een 'flinke domper' dat ze geschorst is voor de kwartfinale, vertelde Carpenter. ,,Ik heb geprobeerd haar een hart onder de riem te steken. Gelukkig krijgt ze veel steun van haar medespeelsters en de staf, die haar het gevoel geven dat ze al veel gedaan heeft om het team te krijgen waar het nu is."

© ANP / EPA

Volgens Carpenter wordt Van de Donk op het middenveld vervangen door Damaris Egurrola. ,,Zij kent Spanje van binnenuit. Ik heb vertrouwen in dit Oranje."

Ook Australië presteert volgens Carpenter goed dit toernooi. ,,Ik ben heel trots dat we hier nog steeds staan, terwijl we gezien werden als underdogs. Voor elke wedstrijd spreken we met elkaar af dat we voor een 'clean sheet' gaan. De nul houden is voor ons belangrijker dan scoren."

Carpenter en Van de Donk kennen elkaar van hun club Olympique Lyon. Dat de 32-jarige Nederlandse nu eens aan Carpenters kant van de wereld is, vindt de Australische fijn. ,,Wij hebben hier 'Down Under' zoveel te bieden." Of dat ook betekent dat de twee uiteindelijk in Australië eindigen, durfde Carpenter (23) niet te zeggen. ,,Mijn voetbalcarrière duurt logischerwijs nog langer dan die van Daniëlle. Ik kijk gewoon waar ik kan blijven voetballen en waar het ons naartoe brengt."