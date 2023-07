LIVE WK vrouwenvoetbal | Doelpuntenproductie wervelend Spanje stokt tegen zwak Costa Rica

Het WK vrouwenvoetbal in Australië en Nieuw-Zeeland is afgelopen donderdag van start gegaan. 32 landen strijden om een plek in de finale op 20 augustus in Sydney, waaronder de Oranje Leeuwinnen. Vandaag begint outsider Spanje het toernooi tegen Costa Rica. Volg het duel in ons liveblog.