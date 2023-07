LIVE WK vrouwenvoetbal | Japan komt vlak voor rust op voorsprong tegen Zambia

Poll Oranje Leeuwinnen tegen jongens achter gesloten deuren: ‘Je kunt je afvragen of dat goede afweging is’

Wie je het in Zeist ook vraagt: er lijkt niemand bij of rondom de Oranje Leeuwinnen te zijn die er moeite mee zou hebben als de oefenwedstrijd van aanstaande zondag tegen de jongens van Volewijckers Onder-18 openbaar zou zijn. Toch besloot de KNVB er een trainingspartij achter gesloten deuren van te maken. ,,Je kunt je afvragen of dat de goede afweging is geweest.”