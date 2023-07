LIVE WK vrouwenvoetbal | Ontknoping in poule A: welke landen bereiken achtste finales?

WK Vrouwenvoetbal Alleen Oranje Leeuwinnen trainen tijdens WK op cricket­veld, andere teams op ‘normale’ velden

De Nederlandse voetbalsters zijn de enigen die in Nieuw-Zeeland op een cricketveld moeten trainen, blijkt uit een rondgang van het ANP. Voor de vijftien andere nationale teams die voor het WK in het land zijn, werden door de FIFA voetbal- of rugbyvelden gevonden. Het cricketveld waar Nederland in Tauranga op traint, is door de FIFA aangepast, maar een harde plaat in het midden is volgens bondscoach Andries Jonker ,,gevaarlijk” en maakt het onmogelijk om met elf tegen elf te spelen. Er worden daarom aangepaste oefeningen op het veld gedaan.