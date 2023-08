LIVE WK vrouwenvoetbal | Spektakel bij Spanje tegen Zwitserland, mogelijke tegenstanders van Oranje

WK vrouwen­voet­bal 2023 | Wekker zetten voor achtste finale van Oranje Leeuwinnen tegen Zuid-Afri­ka

Na de zevenklapper tegen Vietnam zijn de Oranje Leeuwinnen als winnaar geëindigd van Groep E. In de achtste finale speelt het elftal van bondscoach Andries Jonker tegen Zuid-Afrika (zondag 5 augustus om 04.00 uur). Bekijk hieronder het programma, alle uitslagen én het speelschema in de achtste finales. Alle onderstaande tijden zijn in Nederland.